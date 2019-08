Discariche nella City, proteste

(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - Sacchetti di rifiuti non rimossi da settimane, fino a formare delle mini-discariche in pieno centro di Napoli, a 100 metri da Palazzo San Giacomo, in una zona di alberghi e locali pubblici.

Lo denuncia un gruppo di residenti di via Guantai Nuovi, nella "City" di Napoli.

"Da settimane - riferisce uno di loro - si sono formati due cumuli di sacchetti non rimossi dall' Asia, che sono ormai in decomposizione. E' apparso anche un topo, mentre le blatte sono già presenti da tempo. Tutto questo a pochi metri da un ristorante e da un take-away e sotto gli occhi dei turisti." "Abbiamo segnalato il fatto all' Asia, che da tempo non effettua neanche uno spazzamento decente - aggiungono gli abitanti di via Guantai Nuovi - ma non è successo niente. Chissà se il sindaco e gli assessori, che lavorano a 100 metri da qui, se ne sono accorti".