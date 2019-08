29 carri grano per sfilata Foglianise

(ANSA) - BENEVENTO, 16 AGO - Centinaia di curiosi hanno assistito a Foglianise, nel beneventano, alla tradizionale sfilata dei carri di grano allestiti dai maestri dell'arte della paglia.

Ventinove i carri che hanno caratterizzato l'edizione 2019 della sfilata che si tiene in occasione delle celebrazioni di San Rocco.

Ben tre carri sono sati dedicati a Leonardo in occasione del cinquecentesimo anniversario della sua morte, uno al riconoscimento di "Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019" ed un altro, realizzato dai Forum dei Giovani di Foglianise, dedicato a Matera per celebrare il gemellaggio del centro sannita con la Capitale 2019 della Cultura Europea.