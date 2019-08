Ricerche per turista francese disperso

(ANSA) - SAN GIOVANNI A PIRO (SALERNO), 14 AGO - Non si fermano le ricerche nel Salernitano per ritrovare Simon Gautier, il turista 29enne francese disperso sulle montagne del Golfo di Policastro (Salerno) da venerdì 9 agosto. L'uomo si era allontanato per effettuare un'escursione su un sentiero montano compreso tra Policastro e Scario, frazione del comune di San Giovanni a Piro (Salerno). Era stato lo stesso 29enne ad avvertire i carabinieri utilizzando il proprio telefonino e riferendo di essere caduto rimanendo ferito alle gambe. Nella stessa telefonata, il turista non era stato in grado di indicare la propria posizione. Alle ricerche, che proseguono ininterrottamente da venerdì scorso, partecipano, tra gli altri, i Carabinieri di Sapri, Volontari della Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco di Policastro Bussentino, coadiuvati dalle unità cinofile di Caserta e Matera e dagli elicotteri del nucleo di Pontecagnano.