Castelfranco Miscano,masterclass Pappano

(ANSA) - NAPOLI, 14 AGO - Il maestro Antonio Pappano sarà presente, nelle date del 15 e 16 agosto, a Castelfranco in Miscano (Benevento), presso l'edificio "Casa della Musica P.

Pappano", per tenere delle masterclass destinate ai vincitori del II Concorso Internazionale di Canto Lirico "Pasquale Pappano". Il concorso è organizzato sotto la direzione artistica del maestro Francesco Ivan Ciampa e vede la presidenza onoraria affidata al sindaco Antonio Pio Morcone, nonché la consulenza artistica al maestro Selene Pedicini, direttore artistico del "Tributo alla memoria del M° Pasquale Pappano". Il maestro Pappano sarà presente nonostante l'annullamento del concerto previsto per il giorno 16, "annullamento determinato da motivi afferenti la sfera personale del sindaco". Il dato di rilievo - si sottolinea - è che, nonostante tutto, egli arriverà comunque nel paese natio dei propri genitori per omaggiare con la propria arte la terra avita.