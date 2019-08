"Pagliacci"al teatro romano di Benevento

(ANSA) - NAPOLI, 13 AGO - Successo al teatro romano di Benevento per "Pagliacci" di Leoncavallo con la regia di Vittorio Sgarbi, andato in scena domenica 11 Agosto nell' ambito della rassegna "Opera lirica al teatro romano", a cura della Scabec s.p.a, società della Regione Campania per la valorizzazione dei Beni culturali. Sgarbi ha ideato una regia che evoca la tragedia greca ed utilizzato mimi e danzatori a fare da contorno al dramma dell' uccisione di Nedda (il soprano Rossana Potenza) da parte del marito tradito Canio (il tenore Piero Giuliacci) che si consuma all' interno della commedia che i due, attori, devono rappresentare.

L' Orchestra sinfonica di Udmurtia, diretta da Leonardo Quadrini ha offerto una prova convincente, come il coro "Opera in Puglia". Corpo di ballo "Createdanza", coreografie di Filippo Stabile, Costumi di Sebastiano romano. Applausi convinti del pubblico nel suggestivo Teatro Romano, ottimamente conservato.