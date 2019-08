Casa, scendono prezzi al mare

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Scendono i prezzi delle case al mare: -3,3% rispetto alla scorsa estate con cali più sensibili nelle isole del Golfo di Napoli (che comunque restano le location più care d'Italia), Gargano e Isole Tremiti e Conero ed aumenti invece in provincia di Siracusa, sulla costa tirrenica della Calabria e nel messinese (che partono da livelli bassi).

E' quanto risulta dall'analisi condotta da Idealista.it elaborando i dati sugli annunci pubblicati nel secondo trimestre dell'anno.

Il calo maggiore spetta alle isole del Golfo di Napoli (-7,5%), seguite dal Gargano e dalle Isole Tremiti (-6,8%), quindi dalla Riviera del Conero (-5,7%). Cali superiori al cinque per cento per la Riviera di Levante Genovese (-5,6%), Costiera Cilentana (-5,4%) e le Cinque Terre (-5,3%). Aldilà delle variazioni Capri continua a guidare la top ten delle località marine più costose con 8.920 euro al metro quadro. Seguono Forte dei Marmi (7.143 euro), Sorrento (5.730 euro), Alassio e Laigueglia, rispettivamente con 5.479 e 5.123 euro.