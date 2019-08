Whirlpool, riconvertire unica opzione

(ANSA) - NAPOLI, 1 AGO - "Dare una nuova missione allo stabilimento di Napoli rimane l'unica soluzione percorribile per mantenere i massimi livelli occupazionali, la continuità industriale e garantire al sito un futuro sostenibile nel medio e lungo periodo. In questo contesto, Whirlpool è impegnata sin d'ora a confermare i diritti acquisiti, le tutele reali e il livello retributivo per tutti i dipendenti. Le capacità industriali e manifatturiere di Napoli e il suo posizionamento logisticamente strategico, saranno alla base di questa nuova missione che prevede lo sviluppo di un prodotto per due settori di mercato in rapida crescita, in cui l'Italia occupa un ruolo di rilievo anche in termini di attrazione di investimenti". Lo ha ribadito la Whirlpool nel corso del tavolo svoltosi oggi al Mise, durante il quale - come concordato nella riunione del 24 luglio con il ministro Di Maio - l'azienda ha presentato le sue analisi aggiornate sulle tre principali opzioni per il sito. Il tavolo dovrebbe riunirsi di nuovo a settembre.