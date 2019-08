Consorzio mozzarella partner Ravello

(ANSA) - CASERTA, 1 AGO - Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà per la prima volta partner del Ravello Festival, l'evento internazionale dedicato all'arte e alla musica, e organizzato con la guida del commissario Mauro Felicori, ex direttore della Reggia di Caserta. In particolare il Consorzio sostiene e presenta il "Concerto dell'alba", l'appuntamento più suggestivo del cartellone, già sold out da mesi. Nella notte tra il 10 e l'11 agosto, alle 4.45 del mattino, andrà infatti in scena il concerto sulla terrazza dell'infinito, sospesa tra terra e cielo. A esibirsi sarà l'orchestra filarmonica salernitana "Giuseppe Verdi", diretta dal maestro Lorenzo Passerini, su musiche di Grieg, Puccini, Stravinskij e Mendelssohn. E per i circa 600 spettatori previsti ci sarà anche una sorpresa: subito dopo il concerto, sarà servita la mozzarella di bufala campana Dop a colazione, accanto a un dolce tipico, le Santarosa preparate però con ricotta di bufala campana Dop.