Giovane armato in palazzo, CC sul posto

(ANSA) - NAPOLI, 31 LUG - Una persona armata, secondo le prime informazioni di un coltello, si è barricato in un palazzo di Gradini San Liborio, nel centro di Napoli, e sta minacciando il vicinato. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un giovane di età tra 22-23 anni, che poco prima sarebbe entrato in un'associazione che si trova a poca distanza dal palazzo, dove avrebbe distrutto scrivanie, suppellettili e altri oggetti.

Sul posto si trovano i carabinieri che, in assetto antisommossa, stanno tenendo sotto controllo la zona. (ANSA).