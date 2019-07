Trasporti, disagi a macchia di leopoardo

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Disagi a macchia di leopardo a Napoli e in Campania a causa dello sciopero nazionale dei trasporti proclamato oggi dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal. Nel capoluogo partenopeo si sono fermate la linea 1 della metropolitana - molto gettonata dai turisti - e la funicolare di Chiaia i cui lavoratori hanno aderito allo sciopero nazionale di 4 ore (dalle 9 alle 13) del trasporto pubblico locale. Pressoché regolare a Napoli città il servizio urbano dell'Anm con i bus che - salvo qualche eccezione - circolano regolarmente. Funzionano a pieno regime anche la funicolare Centrale e la funicolare di Montesanto.

Minimi i disagi per quanto riguarda il servizio metropolitano garantito da Trenitalia sulla linea 2 dove - allo stato - si registra solo qualche corsa saltata. Non si segnalano criticità per quanto concerne le tratte ferroviarie regionali in considerazione del fatto che la protesta non riguarda il personale di Rfi operante in Campania.