De Crescenzo: Gleijeses, fu minacciato

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - "Per la scena del camorrista, nel film 'Cosi' parlo' Bellavista', Luciano De Crescenzo venne minacciato dalla camorra. Lui non lo ha mai detto". La ha reso noto l'attore Geppy Gleijeses ricordando Luciano De Crescenzo nella Basilica di Santa Chiara, a Napoli, dove si sono appena concluse le esequie napoletane del noto scrittore deceduto a Roma, all'eta' di 90 anni.

Gleijeses faceva parte del cast della pellicola e interpretò quella scena, in cui De Crescenzo, nei panni del professor Bellavista, si rivolge a un esattore del pizzo inviato dai clan concludendo: "Voi camorristi fate una vita di m..., sicuro che vi conviene?".