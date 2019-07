Workshop chirurgia endoscopica orecchio

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - Workshop di chirurgia endoscopica dell'orecchio al polo ospedaliero San Paolo di Napoli organizzato dal direttore dell'Unità operativa complessa di otorinolaringoiatria, Giuseppe Panetti. Il corso rientra in una serie di incontri periodici iniziati sei anni fa all'ospedale Ascalesi e che hanno permesso la partecipazione di oltre 100 ospiti provenienti da diverse nazioni del mondo. All'iniziativa in corso al San Paolo sono presenti, oltre a specialisti italiani e tedeschi anche specializzandi e giovani otorini delle principali strutture universitarie ed ospedaliere campane.

I corsisti prenderanno parte attiva agli interventi di otochirurgia endoscopica: tale tecnica, complementare alla otomicrochirurgia tradizionale, consente in casi selezionati di migliorare i risultati funzionali, diminuire l'invasività chirurgica e ridurre i tempi di degenza. Al San Paolo si utilizza questa tecnica da circa 10 anni ed è stata tra le prime Unità operative ad introdurre questo tipo di approccio chirurgico.(ANSA).