Universiadi: Malagò, tantissime luci

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Siamo molto contenti di come si è conclusa l'Universiade di Napoli, con tantissime luci e pochissime ombre, ringraziamo chi ci ha creduto. Speriamo non ci siano strascichi e complicazioni nella gestione". Lo fa sapere il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta di oggi in riferimento alle Universiadi di Napoli appena concluse.