NTFI, Festival da record,47mila presenze

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Edizione da record del Napoli Teatro Festival Italia, diretto per il terzo anno da Ruggero Cappuccio, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, guidata da Alessandro Barbano e realizzato grazie al sostegno della Regione Campania. In 37 giorni 40 sono stati i luoghi di rappresentazione con 880 artisti di 29 Paesi stranieri e 236 i partecipanti ai laboratori. La manifestazione ha presentato 146 rappresentazioni dal vivo (tra teatro, musica e danza), tra cui 63 prime assolute, 18 debutti stranieri in Italia, per un totale di oltre 300 eventi diffusi su tutto il territorio della Campania. Più che raddoppiato anche il numero di presenze rispetto allo scorso anno: gli spettatori passano dalle 21mila della scorsa edizione a 47mila. "Un bilancio da record, quello che possiamo tracciare - dice il direttore Ruggero Cappuccio - che vede sempre maggiore la partecipazione dei giovani, con progetti speciali realizzati con una particolare apertura verso l'Europa e le collaborazioni con altri festival".