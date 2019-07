Brasile: su Everton Napoli e Atletico

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 12 LUG - Grande protagonista della Coppa America vinta con il Brasile, Everton Cebolinha è tornato al Gremio. Il giocatore ha fatto presente di avere molte proposte dall'Europa e di essere intenzionato a lasciare Porto Alegre, ma il tecnico Renato Portaluppi gli ha imposto il silenzio stampa. Seguito da tempo da Bayern e Milan, che però non hanno mai fatto proposte, Cebolinha ha visto aumentare il proprio valore di mercato dopo il torneo continentale, e il presidente del Gremio, Romildo Bolzan, ha fatto sapere che "per meno di 40 milioni di euro neppure mi siedo per parlarne".Fonti del club hanno fatto sapere che si è fatto avanti l'Atletico Madrid, che ha offerto 35 milioni di euro più 10 di bonus, mentre emissari del Napoli si sono detti pronti a pareggiare l'offerta spagnola. In caso di addio, il Gremio riceverà solo il 50% della cifra dell'eventuale cessione: il resto del cartellino appartiene per il 30% all'agente Gilmar Veloz, per il 10% al Fortaleza e per un altro 10% all'imprenditore Celso Rigo.