SoS bomba metrò, era valigia dimenticata

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Allarme bomba, poi rivelatosi infondato, oggi in una stazione della Linea 1 della metropolitana a Napoli. In mattinata, un trolley è stato abbandonato nella fermata di Piscinola; sono stati subito allertati i carabinieri. I militari sono intervenuti facendo anche interrompere la circolazione sulla linea nella tratta da Piscinola ai Colli Aminei per quasi un'ora. Si è accertato che la valigia era stata dimenticata da uno studente.

