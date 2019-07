Ambiente: a Vitulano 'Arte in Faggeta'

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Un modo originale per valorizzare il patrimonio naturale della montagna e rilanciare anche una proposta di turismo ecocompatibile: vuole essere soprattutto questo la prima edizione di 'Arte in Faggeta' in programma in località Camposauro di Vitulano, nel Sannio, dall'11 al 14 luglio prossimi, che vedrà protagonisti cinque artisti. "Le opere saranno realizzate con i materiali del sottobosco e anche con l'utilizzazione della pietra" spiega Mariano Goglia, curatore della manifestazione voluta dal Comune insieme con istituzioni ed enti anche per far conoscere flora e fauna. E il sindaco, Raffaele Scarinzi, scrive nella presentazione: "Arte in faggeta è ispirAzione e linfa per gli artisti che hanno scelto la potente naturalità del Camposauro come scenografia privilegiata delle loro creazioni che qui troveranno dimora".

Gli artisti sono Serena Fiorelli, Rita Pereira, Mariano Goglia, Gianvincenzo Santucci, Bettino Francini. Inaugurazione giovedì, alle 18, in prossimità del pianoro di Camposauro.