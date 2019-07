L'amica geniale, 100 foto di E.Castaldo

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Turisti di tutto il mondo appassionati della saga dell'Amica geniale hanno quest'estate un motivo in più per scegliere Napoli: la Film Commission e la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/museo Madre mettono in scena, fino al 9 settembre, 'L'Amica Geniale. Visioni dal set', con una dedica particolare ai tanti giovani, atleti e si spera, anche lettori, in città per l'Universiade. La mostra, cento opere di Eduardo Castaldo (fotografo di scena ufficiale dell'omonima serie diretta da Saverio Costanzo), curatori Silvia Salvati e Andrea Viliani, è realizzata in collaborazione con Wildside, Fandango, Rai Fiction, Timvision, Hbo Entertainment e Umedia. Un progetto che coinvolge anche il Rione Luzzatti, periferia est, lo stesso quartiere che fa da sfondo alla saga letteraria firmata da Elena Ferrante e naturalmente anche alla prima stagione della serie tv. Al Rione Luzzatti, dove Eduardo Castaldo ha già realizzato una prima installazione, sono state realizzate altre 10 opere di street art e murales.