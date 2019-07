Musei: a Capodimonte luglio con tre domeniche gratis

(ANSA) - NAPOLI, 2 LUG - Il mese di luglio 2019 si apre al Museo e Real Bosco di Capodimonte con tre domeniche ad ingresso gratuito: 7, 14 e 21. Ogni domenica terminerà poi con un concerto gratuito sul Belvedere di Capodimonte inserito nella rassegna "Luglio musicale", a partire dalle ore 19.00.

Due le mostre che si possono visitare gratuitamente: Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre 2019), Jan Fabre. Oro Rosso (fino al 15 settembre 2019) al secondo piano (dalle ore 8.30 alle ore 19.30). Resta a pagamento la mostra Caravaggio Napoli durante le domeniche gratuite ma a tariffe agevolate (8 euro). L'esposizione, a cura di Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger, con l'organizzazione di Electa, porta in scena un periodo ben definito della sua produzione artistica: i diciotti mesi che il maestro lombardo trascorse a Napoli tra il 1606 e il 1610. C'è tempo fino al 14 luglio 2019 per ammirare le tele di Caravaggio e i 22 dipinti dei cosiddetti "caravaggeschi", quegli artisti che ne subirono in maniera profonda l'influenza. Prezzo agevolato a 8 euro anche per i mercoledì (3 e 10 luglio), normale giorno di chiusura del Museo ma non della mostra.