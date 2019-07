Universiadi: sindaco non va a conferenza

(ANSA) - NAPOLI, 1 LUG - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, non ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione delle Universiadi. Il sindaco ha deciso di non prendere parte perché - si spiega - l'organizzazione non ha previsto il suo intervento. Dallo staff del Comune fanno sapere che "è stato impedito alla città di svolgere un intervento di benvenuto. Un'inaccettabile azione di censura". De Magistris ha convocato per domani una propria conferenza stampa. "Nella nota di annuncio della conferenza inviata sabato dall'organizzazione - sottolineano le stesse fonti - non era stata prevista la partecipazione del sindaco. Ci siamo subito attivati e l'organizzazione ha inviato una nota successiva, dunque una correzione, in cui si dice 'interverranno' e pertanto la città e quindi il sindaco si aspettava di poter intervenire". La Fisu dice che non c'è stata alcuna censura ed "è grata per il costante supporto" di de Magistris "senza il quale non sarebbe stato possibile organizzare con successo l'Universiade".