Universiadi: De Luca, fatto miracolo

(ANSA) - NAPOLI, 1 LUG - "Credo che abbiamo fatto un miracolo in dieci mesi realizzando tutto questo non tutti credevano che ce l'avremmo fatta. Chiedo scusa a tutti se ci sarà qualche defaillance, qualche limite ma ce l'abbiamo messa tutta. Ci potrà essere qualche incertezza ma credo che nel complesso offriamo servizi di ottimo livello". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento alla conferenza stampa di presentazione delle Universiadi di Napoli 2019. "L'evento - ha detto De Luca - guarda ai risultati sportivi ma molto anche ai valori di pace e dialogo tra giovani di diversi Paesi, giovani che saranno poi classe dirigente nei rispettivi Paesi. E' l'occasione per avere una proiezione internazionale di Napoli e della Campania. Volevamo proporre l'immagine di una Regione con un patrimonio artistico e ambientale unico al mondo ma sappiamo anche che con 70 impianti ristrutturati possiamo creare un grande movimento sportivo giovanile".