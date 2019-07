Memorial Enzo Baratta il 6 luglio

(ANSA) - SALERNO, 1 LUG - Appuntamento quest'anno il 6 luglio per il Memorial Enzo Baratta, un evento che ormai sta diventando una tradizione consolidata nell'antico borgo di Ostigliano, frazioncina di Perito nel cuore del Cilento. La serata, dedicata al batterista degli Yres, rock band campana rivelazione negli anni 2000 ad un Sanremo giovani, scomparso a soli 37 anni, è organizzata anche scopo benefico per raccogliere fondi per l'Associazione per la Ricerca contro il cancro e per Save the Children. Ogni anno al Memorial accettano di partecipare, e gratuitamente, numerosi cantanti e gruppi. Ma l'evento, giunto all'ottava edizione, anno dopo anno, ha allargato il palcoscenico oltre la musica, dando spazio a poeti, artisti emergenti, iniziative locali.(ANSA).