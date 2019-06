Al Bano e Diane Warren 'Legend Award'

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Sono stati assegnati ad Al Bano e Diane Warren i premi 'Ischia William Walton Music Legend Award' della 17esima edizione del Global Film & Music Festival. Ad Albano il riconoscimento sarà consegnato il 15 luglio al Miramare e Castello mentre la compositrice americana dieci volte candidata agli Oscar, lo ritirerà il 19 luglio ai giardini della Mortella (creati in onore del grande musicista inglese che visse sull'isola). Lo annuncia il presidente onorario del Global fest, Tony Renis: ''Al Bano è uno degli artisti italiani più celebri ed amati nel mondo, Diane Warren è una autentica leggenda della musica americana'''. Simbolo del bel canto, in oltre 50 anni di carriera l'artista pugliese ha partecipato quindici volte a Sanremo, come solista o insieme a Romina Power è stato protagonista di innumerevoli acclamate tournè internazionali ''Agli esordi è stato anche attore- si legge nella motivazione- in quei film leggeri amati dal pubblico che con i loro incassi contribuivano a sostenere il cinema d'autore''.