Universiadi: De Luca, un miracolo

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - La Campania, sulle Universiadi, "ha fatto un miracolo". Il governatore Vincenzo De Luca, in un forum all'Ansa, coordinato dal direttore Luigi Contu, sottolinea che è stata vinta "una grande scommessa, quasi al limite della follia.

Siamo intervenuti tre anni fa su sollecitazione della Fisu.

Bisognava trovare i finanziamenti e lo abbiamo fatto senza avere, a differenza di altri eventi, sponsor privati o una pluralità di finanziatori". Si è andati avanti "dopo alcuni balbettamenti legati a scelte sbagliate fatte dal governo in relazione al precedente commissario. Con orgoglio abbiamo compiuto un miracolo". Per De Luca "un solo neo: abbiamo registrato una posizione di fondamentale e totale indifferenza da parte delle autorità sportive: dal Coni sovrumani silenzi e profondissima quiete.

Questo Forum è un'occasione per informare dirigenti Coni che c'è questo evento tra qualche settimana, non nel 2026".