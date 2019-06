Città roventi, domani record a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Sarà domani la giornata clou per l'emergenza caldo in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, venerdì 28 giugno saranno 16 le città contrassegnate con il bollino rosso (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo), mentre sabato il livello di allerta scende e interesserà quattro città. Sono tutte nel Lazio: Frosinone, Latina, Viterbo e Roma. In particolare la Capitale è l'unica città d'Italia ad avere il bollino rosso per tre giorni di seguito. Secondo le previsioni di Meteo Expert, venerdì sarà ancora molto caldo e in prevalenza soleggiato e a fine giornata dai Balcani inizierà ad affluire aria più fresca e secca che già nel corso della notte determinerà un calo più evidente delle temperature sul versante adriatico e al Nord. Sabato, infatti, i metereologi prevedono un temporaneo calo termico con i valori in generale sotto i 35 gradi.