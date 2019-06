'Favoleggiamo', lettura con laboratorio

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Dalla lettura delle fiabe e di testi (di Basile, Capuana, Serao, Rodari) alla messa in scena degli stessi testi. E' quanto sta avvenendo a Giugliano (Napoli). Coinvolti circa sessanta bambini dai sei agli undici anni. L'iniziativa "Favoleggiamo - Antiche e moderne fiabe italiane" è stata promossa dalla libreria Claudio e si sta svolgendo nei giardini del I circolo didattico di piazza Gramsci la cui dirigente ha voluto aprire gli spazi ai ragazzi per coinvolgerli in un momento di formazione. L'iniziativa si articola su più incontri ed ogni incontro prevede due distinti momenti: nel primo la lettura, nel secondo i bambini - attraverso un'attività didattivo-creativa - rielaboreranno la storia ascoltata, trasformandola in altro attraverso la loro fantasia e creatività. Quella di quest'anno è la seconda edizione di "Favoleggiamo" e si concluderà con un evento mostra mostra che si terrà a settembre. Un incontro sarà dedicato alla proiezione a tema di un cartone animato.