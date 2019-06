Caldo: a Napoli bibite per i clohard

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Sfiorerà temperature mai raggiunte la colonnina di mercurio con il bollino rosso previsto, per Napoli, venerdì prossimo. Il caldo già oggi ha fatto sentire la sua presenza.

L' Assessore ai Diritti di cittadinanza Laura Marmorale ha predisposto iniziative per i senza fissa dimora. "Abbiamo verificato, con l' Abc che fossero in funzione tutti i beverini, soprattutto quelli dove stazionano con più frequenta i clochard", afferma l'assessore.

Le unità di strada, inoltre, stanno provvedendo a distribuire un maggior numero di bibite fresche ed i senzatetto vengono indirizzati verso i centri diurni a loro dedicati.

Dall'ospedale Cardarelli fanno sapere che la categoria più colpita è quella degli anziani che soffrono di più per il caldo torrido di questi giorni, ma, al momento, non sono stati registrati aumenti di accesso al pronto soccorso dovuti a malori tipici del caldo.