All'Ischia Film Festival torna Best of

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Torna la sezione 'Best of' all'Ischia Film Festival, che ripropone il meglio del cinema italiano della stagione dal 29 giugno al 6 luglio. La vetrina, voluta dai direttori artistici Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, porta sull'isola registi, attori, sceneggiatori, produttori che si incontreranno per parlare dello stato di salute della nostra industria e presentare i propri titoli al pubblico del Castello Aragonese.

Tra gli ospiti della 17/a edizione ad accompagnare i 18 film della sezione 'Best of', anche Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Luca Argentero, Michele Placido, Lillo, Violante Placido, Alice Rohrwacher, Walter Veltroni, Massimiliano Bruno, Ilenia Pastorelli, Edoardo De Angelis, Pina Turco, Pietro Marcello, Marina Confalone, Cristina Donadio, Paolo Calabresi.

L'Ischia Film Festival 2019 è realizzato con il contributo del ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema, della Regione Campania e con il sostegno di Campari, BPER: Banca, Artisti 7607 e Mini.