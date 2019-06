Jabil, sciopero operai davanti cancelli

(ANSA) - CASERTA, 25 GIU - Lavoratori in sciopero allo stabilimento della Jabil Circuit Italia di Marcianise (Caserta), dooo che i vertici societari ieri hanno annunciato, nel corso di un incontro tenuto a Confindustria Caserta, l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento per 350 addetti del sito. I dipendenti sono davanti ai cancelli dello stabilimento in assemblea. Francesco Percuoco, segretario della Fiom-Cgil di Caserta, dice che "la situazione è grave, e denota l'assenza di una politica industriale. La politica faccia la sua parte e sia propositiva, altrimenti andremo incontro ad un disastro annunciato".