Disoccupati puliscono spiaggetta

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Un gruppo di disoccupati appartenenti al Movimento "7 Novembre" ha ripulito stamattina la spiaggetta adiacente al Castel dell'Ovo di Napoli, piena di rifiuti abbandonati da mesi.

"Una iniziativa simbolica - affermando i disoccupati- per segnalare i tanti lavori utili e necessari alla città ed ai nostri territori".

"Mentre si trovano centinaia di milioni di euro per grandi eventi inutili e speculativi, dove si sfrutta manodopera a basso costo fatta passare per esperienza da aggiungere ai curriculum, non si trovano risposte concrete per un lavoro, salario o reddito ai tanti disoccupati della città".

"Aspettiamo ancora dalle Istituzioni locali - conclude il Movimento 7 Novembre - il rispetto degli impegni assunti per sbloccare bandi per progetti di pubblica utilità più volte posti nei tavoli di discussione e le altre proposte che potrebbero da subito garantire l'inserimento al lavoro".