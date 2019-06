Assalto ad Assicurazione, donna legata

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Due banditi hanno fatto irruzione stamattina, poco prima delle 5, in un' agenzia di Assicurazione in via Crispi, a Napoli e si sono impadroniti della cassaforte, con la quale sono fuggiti.

I due hanno avvicinato una donna che stava eseguendo le pulizie all' interno degli uffici, l' hanno costretta ad aprire la porta, e poi l' hanno legata ed imbavagliata con nastro isolante.

Il bottino, costituito da assegni e valori è ancora da quantificate. Sulla rapina indagano i Carabinieri della Stazione di Chiaia.