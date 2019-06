Premio Agnes 2019, omaggio a Megalizzi

(ANSA) - SORRENTO, 22 GIU - Ci sarà idealmente anche Antonio Megalizzi, il giovane reporter vittima dell'attentato terroristico del dicembre scorso a Strasburgo, tra i premiati dell'XI edizione del Premio Agnes - Premio Internazionale dell'Informazione, in programma a Sorrento fino al 23 giugno.

Evento clou la "Serata Biagio Agnes", la cerimonia di premiazione che questa sera si svolgerà a Marina Grande, condotta da Mara Venier e Alberto Matano e in onda il 29 giugno su Rai1. Organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, il Premio è nato per dare continuità ai valori umani e professionali dello storico direttore generale della Rai e grande giornalista, impegnato a promuovere il giornalismo di qualità, quello più coraggioso, accurato e libero da condizionamenti. Tra i protagonisti Marcello Foa, Presidente Rai e Presidente onorario del Premio, Fabrizio Salini, Amministratore Delegato della Rai e componente della Giuria Premio, e Teresa De Santis, Direttore Rai1. Il Premio entrerà nel vivo già oggi pomeriggio con la tavola rotonda dedicata alle imprese italiane a carattere familiare e al loro peso nell'economia nazionale, dal titolo "L'impresa di famiglia: forza trainante e orgoglio del nostro Paese".