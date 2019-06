Migranti: Meloni, Saviano da attico NY a nave Ong. Ipocrita

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Saviano esce dal suo attico di New York e vola a Napoli per presentare il suo libro. Tra i napoletani? Macché, sulla nave Ong Open Arms, in passato accusata di traffico di esseri umani e associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Quanta ipocrisia!".

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.