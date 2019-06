Domani il premier Conte a Napoli

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani martedì 18 giugno sarà a Napoli.Di seguito il programma: - ore 9:00 - Visita Cisco Academy e Apple Developer Academy e, a seguire, intervento alla cerimonia di consegna dei diplomi.

Campus di San Giovanni, Università Federico II di Napoli, Corso Nicolangelo Protopisani 70; - ore 11:15 - Intervento al convegno "Dal Sud per l'Italia: cultura, economia, innovazione. Quale futuro?". Villa San Felice di Monteforte, viale Gramsci 4; - ore 15:15 - Presentazione del "Rapporto sul quartiere Napoli Est" con il giornalista Sandro Ruotolo. Onlus "Oasi Figli in Famiglia", via Ferrante Imparato 111. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.