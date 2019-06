Traghetto arenato a Ischia, nessun danno

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Una nave-traghetto della società Gestour, la Lady Carmela, attiva sulla tratta Ischia-Pozzuoli, si è arenata mentre faceva manovra per entrare nel porto di Ischia finendo di chiatta contro due pontili galleggianti.

La nave, con decine di passeggeri a bordo, si è incagliata in un punto in cui il fondale è basso e sono intervenute le unità della Guardia Costiera per mettere in sicurezza le altre barche ormeggiate. Non si registrano danni alla nave né alle altre imbarcazioni ormeggiate nel porto. Il traghetto in questione è attivo sulla tratta Ischia-Pozzuoli da circa una settimana.

Si attende l'arrivo di un rimorchiatore per disincagliare la nave, mentre i passeggeri alla spicciolata vengono condotti a terra a bordo di gommoni.