Stava rubando offerte per San Gennaro

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Aveva scavalcato la balaustra intorno alla cripta dove sono custodite le reliquie di San Gennaro, nel Duomo di Napoli, ed aveva iniziato a prendersi le offerte dal pavimento che i fedeli sono soliti deporre in onore del Patrono. E' stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato che, durante il normale servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla centrale operativa.

L'azione dell'uomo - un extracomunitario - è stata filmata dalle immagini delle telecamere della Cattedrale. E' stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto.