Contrabbandavano gasolio, arrestati

ANSA) - ROMA, 15 GIU - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato due persone coinvolte nel contrabbando di oltre 30.000 litri di gasolio, sequestrati insieme all'autocisterna, provenienti dalla Polonia. Denunciato all'Autorità Giudiziaria un'altra persona per concorso. I due, colti in flagranza dai Finanzieri durante le operazioni di travaso del carburante, sono stati arrestati e portati al carcere di "Regina Coeli". Infine, è stata denunciata per concorso nel reato di contrabbando anche la proprietaria dell'area commerciale. Nell'indagine coinvolto un quarantaseienne di Napoli, intento a predisporre la documentazione giustificativa del prodotto petrolifero appena arrivato con un'autocisterna e ad avviare le operazioni per il trasbordo dello stesso. Gli accertamenti hanno permesso di rivelare che il prodotto contenuto nell'autobotte non fosse olio lubrificante, come falsamente riportato sui documenti che aveva al seguito l'autista, ma era gasolio di contrabbando.