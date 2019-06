Ambulanze per Alfieri, stop convenzioni

(ANSA) - SALERNO, 13 GIU - L'Asl di Salerno, dopo la sfilata con le ambulanze per festeggiare l'elezione a sindaco di Franco Alfieri, ha sospeso la convenzione con la Croce Azzurra di Agropoli (Salerno) e Capaccio Paestum (Salerno). La decisione è stata ratificata in mattinata dal commissario straordinario Mario Iervolino che, in seguito alle indagini avviate nella giornata di ieri dai carabinieri, ha adottato due provvedimenti di sospensione del rapporto convenzionale in essere con la onlus per il servizio trasporto infermi.

La Croce Azzurra, infatti, la sera del 9 giugno aveva partecipato ai festeggiamenti per l'elezione del primo cittadino di Capaccio Paestum, sfilando tra le strade della città dei templi con 5 ambulanze a sirene spiegate. L'episodio, all'indomani del turno di ballottaggio, era stato denunciato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano.