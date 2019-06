Whirlpool: Di Maio, resti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - "Loro dicono: troviamo una soluzione, teniamo aperto lo stabilimento. Non basta, noi vogliamo che lo stabilimento resti a Napoli. Se una multinazionale si impegna. Così il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio a conclusione del tavolo al Mise sulla crisi dello stabilimento di Napoli della multinazionale americana. "Sono pronto a ricredermi", sul ritiro degli incentivi - ha aggiunto Di Maio - "se Whirlpool non assicura solo che lo stabilimento resta aperto, ma anche che rimane lì".

All' esterno del Ministero per lo Sviluppo Economico , a Roma, centinaia di lavoratori giunti da Napoli hanno atteso la conclusione della riunione.