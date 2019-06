Giallo su morte 94 enne a Capri

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - I Carabinieri di Capri hanno sequestrato ieri sera, su disposizione della Procura di Napoli la salma di una donna di 94 anni, residente sull' isola, morta poche ore prima all' Ospedale "Capilupi", dove era ricoverata dal 7 Giugno.

I militari hanno sequestrato anche la cartella clinica ed i risultati delle analisi effettuate nei giorni di ricovero.

Stupore è stato espresso dai figli della donna, imprenditori edili, e degli altri familiari, che non hanno sporto alcuna denuncia nei confronti dell' Ospedale e dei medici, né hanno segnalato anomalie nel trattamento ricevuto dalla 94 enne.

La Procura ha disposto stamattina il trasferimento della salma all' Istituto di Medicina legale di Napoli per l' autopsia ed ha aperto un fascicolo sulla morte della donna.