Canottaggio, Circolo Savoia trionfa

NAPOLI, 11 GIU - Circolo Savoia protagonista ai campionati italiani di canottaggio che si sono svolti al lago di Varese. Lo storico club napoletano della banchina di Santa Lucia ha conquistato 7 titoli italiani: 4 assoluti, 1 junior e 2 para rowing. In particolare, si sono laureati campioni d'Italia nella specialità del "2 con" junior maschile, un armo che ha grande tradizione in Campania come ricordano i trionfi dei fratelli Abbagnale: a vincere è stato l'equipaggio composto da Antonio Greco e Antonio Zaffiro con il timoniere Umberto Zizolfi, che hanno preceduto un altro club campano, il Circolo Nautico Stabia.

Alle gare dei campionati organizzati alla Federazione Italiana Canottaggio hanno partecipato oltre 1000 atleti di società di tutta Italia. Folta la rappresentanza delle società campane che hanno grande tradizione nella disciplina: Savoia, Canottieri Napoli, Circolo Posillipo, il Circolo Italia e Circolo Stabia.