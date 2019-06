De Laurentiis "Auguri Ancelotti"

(ANSA) NAPOLI, 10 GIU - "Tanti auguri grande Carlo, tre volte ventenne". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto gli auguri a Carlo Ancelotti, tecnico azzurro, che compie 60 anni. Tanti gli auguri sui social per Ancelotti tra cui quelli del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Auguri - scrive sui il governatore - a Carlo Ancelotti, un grande uomo e un grande allenatore. Auguri per una nuova stagione ricca di soddisfazioni e di successi insieme alla squadra dell'SSC Napoli".

Ancelotti sta celebrando il compleanno a Vancouver, in Canada, dove trascorre un periodo di vacanza con la moglie. Il tecnico azzurro aveva anticipato i festeggiamenti 'italiani' nei giorni scorsi a Capri.