De Lucia, fondi per torre chiesa Airola

(ANSA) - NAPOLI, 9 GIU - "Su disposizione del ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, è stata stanziata una somma utile a lavori di manutenzione della torre campanaria della Chiesa dell'Annunziata di Airola (Benevento), la cui facciata viene attribuita all'architetto Luigi Vanvitelli". É quanto rende noto la senatrice Danila De Lucia (M5S) che aggiunge: "Il maestoso campanile, alto 35 metri, fu completato nel 1755, imponente e suggestivo si staglia su tre livelli, in stile rococò ed è adornato da un orologio civico e versa in pessime condizioni". "L'allarme lanciato dal consigliere comunale del M5Sdi Airola, Bartolomeo Laudando, è stato quindi accolto - evidenzia la senatrice -e così a breve cominceranno i lavori di restyling che saranno eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per una cifra di 150mila euro. Si tratta di un primo segnale di disponibilità del Mibac nei confronti della nostra provincia e delle sue straordinarie bellezze architettoniche al quale di certo ne seguiranno altri".