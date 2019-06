Torna il GiffoniRapContest

(ANSA) - SALERNO, 7 GIU - Dopo il successo dello scorso anno, ritorna il GiffoniRapContest, lo spin off dedicato alla musica urban del Giffoni Film Festival che si svolgerà dal 19 al 27 luglio all'interno della Giffoni Music Arena. Una vera e propria "RapCall", con l'obiettivo di selezionare tre artisti campani e tre artisti nazionali da inserire nel programma ufficiale del Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni, i concerti e appuntamenti musicali che saranno parte integrante della 49/a edizione del Giffoni Film Festival.

Quest'anno la giuria del GiffoniRapContest avrà, oltre ai padri del contest Don Joe (tra i più importanti produttori e Dj in Italia) e Max Brigante (Radio 105), tre giovani artisti come Anastasio, Shade e Junior Cally. La RapCall è rivolta esclusivamente ai musicisti e cantanti di estrazione Urban, Rap e Trap di età compresa tra i 18 e i 40 anni che possono proporsi sia in formazione che da solisti.

L'invio delle candidature potrà avvenire dal 7 giugno fino alla mezzanotte del 4 luglio.