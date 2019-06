San Carlo: scontro sindaco-governatore

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Ennesimo scontro tra il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, ed il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Botta-risposta, tra i due, sul Teatro San Carlo. "Ribadisco l'impegno della Regione Campania a mantenere il finanziamento da 10 a 12 milioni di euro a fronte dei 600.000 euro del Comune di Napoli. So che se la Regione si blocca chiudiamo il San Carlo", ha detto De Luca a margine della presentazione della stagione 2019-20 del Massimo. Netta la risposta del sindaco di Napoli: "Il presidente De Luca continua a fare bullismo politico e istituzionale. E' un po' disperato politicamente. Non sappiamo più come fare e per questo ho chiesto un consiglio ai miei assessori alle Politiche sociali e alle Fragilità". E aggiunge: "Sconfiggeremo De Luca da qui a poco così questo sconcio finirà e alla prossima conferenza del San Carlo avremo un presidente della Regione e un sindaco di Napoli che parleranno di programmi culturali e non faranno propaganda politica".