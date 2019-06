NTFI, Napoli e Campania alzano sipario

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Napoli e la Campania alzano il sipario: dall'8 giugno per 37 giorni, con oltre 150 eventi (60 le prime con 18 debutti internazionali) e 800 artisti in scena, lo spettacolo sarà ovunque, e per tutti. Teatro, danza, letteratura, cinema, video-performance, musica, mostre e laboratori: il Napoli Teatro Festival Italia apre la sua 12esima edizione, la terza diretta da Ruggero Cappuccio con omaggi al regista lituano Eimuntas Nekrošius recentemente scomparso e a Pina Bausch. Sede principale Palazzo Reale, 12 sezioni (Italiana, Internazionale, Osservatorio, Danza, SportOpera, Musica, Letteratura, Cinema, Mostre, Laboratori, Progetti Speciali, Teatro Ragazzi) il NTFI sarà ospitato in 40 luoghi, dai teatri napoletani a siti 'non convenzionali', anche in altre città della Campania (Salerno, Benevento, Caserta, Carditello, Baia, Amalfi, Pietrelcina e Mercogliano). Il Festival organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, guidata da Alessandro Barbano, è realizzato con il sostegno della Regione Campania.