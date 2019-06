Comune, ok S.Paolo al Napoli per 5 anni

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - É stata approvata dalla Giunta del Comune di Napoli la deliberazione relativa alla convenzione per la concessione alla società Calcio Napoli dello stadio San Paolo per le stagioni agonistiche dal 2019-2020 al 2022-2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Il canone annuo (resta invariato anche in caso di proroga) che la società calcistica dovrà versare al Comune è pari 835mila euro. La deliberazione di proposta al Consiglio dovrà ora passare all'esame dell'aula.

''Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato - dice all'ANSA l'assessore allo Sport, Ciro Borriello - frutto di un importante lavoro svolto in sinergia con il Calcio Napoli.

Adesso inizia l'iter per l'approvazione del testo in Consiglio comunale''. E' intenzione dell'Amministrazione riuscire ad approvare l'atto di convenzione in aula prima della pausa estiva. La delibera prevede ''la concessione di aree" in "esclusiva alla società Calcio Napoli" ed "aree che le vengono concesse in uso temporaneo''.