Corte appello Figc, -20 punti al Palermo

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Venti punti di penalizzazione in classifica nel campionato di serie B appena concluso: è questa, apprende l'ANSA, la sentenza della Corte di appello della Figc per il Palermo, accusato di illecito amministrativo. La squadra siciliana era stata condannata in primo grado alla retrocessione in C. Per effetto di questa sentenza, invece, retrocede il Foggia oltre al Padova e il Carpi. Il playout per la quarta retrocessione sarà tra Salernitana e Venezia.