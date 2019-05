Camorra: a giudizio ex sindaco Capua

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Il Gup di Napoli ha rinviato a giudizio l' ex sindaco di Capua (Caserta) Carmine Antropoli, chirurgo dell' Ospedale "Cardarelli" di Napoli, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Andranno al dibattimento anche altri quattro imputati, tra cui l'imprenditore Francesco Zagaria, ritenuto vicino al clan dei Casalesi, e gli ex consiglieri comunali di Capua Guido Taglialatela e Marco Ricci. Un quinto imputato ha chiesto invece il rito abbreviato. Antropoli era stato arrestato ad inizio febbraio insieme all' imprenditore Zagaria, con l'accusa di aver stretto un patto con il clan dei Casalesi. L' ex sindaco, per la Dda, si sarebbe accordato con la fazione guidata da Michele Zagaria, attraverso l'imprenditore Francesco Zagaria (omonimo del boss), per avere sostegno elettorale, dando in cambio appalti.