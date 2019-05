Rissa Spagna, i nomi degli arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Sono stati portati stamane in tribunale a Cadice per essere "messi a disposizione dell'autorità giudiziaria" i quattro italiani fermati all'alba di ieri dalla polizia spagnola per una rissa nella quale uno spagnolo di 30 anni è stato colpito alla testa e ora versa in gravi condizioni in ospedale. Ne dà notizia il sito del Diario de Cadiz senza precisare quando i giudici competenti dovranno prendere una decisione sui quattro. I fermati sono Emilio Di Puorto, 29 anni di Napoli, Nicola Iannetta, 21 anni di Salerno, Dario Bordoni, 25 anni, e Luca Maicon Vinicius Bellavia, di 22 anni (di questi ultimi due non è ancora nota la città di residenza). Nel frattempo rimangono stabili ma gravi le condizioni del trentenne di Cadice colpito alla testa.